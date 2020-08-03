Глава белорусского МВД призвал сотрудников не поддаваться на провокации

https://static.news.ru/photo/e5da6c34-d5be-11ea-945e-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВД Беларуси/facebook.com

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев обратился к сотрудникам органов. Он призвал их не поддаваться на провокации в преддверии президентских выборов. По его словам, они станут настоящей проверкой на прочность для всей системы правоохранительных органов.

Более четверти века мы живём в стабильном, динамично развивающемся государстве, приоритетами которого являются благополучие народа, миролюбивая внешняя политика и национальная безопасность. Сегодня мы трудимся, растим детей под мирным небом, приумножаем достижения нашей страны. 9 августа пройдут выборы президента Республики Беларусь, — цитируют Караева «Белорусские новости».

Он также добавил, что выборы являются важнейшим общественно-политическим событием. От сотрудников МВД потребуется исключительная психологическая организованность, высокая личная дисциплинированность и выдержка. Также им предстоят значительные физические и психологические нагрузки.

Вам дано право действовать от имени государства, защищать интересы граждан и их жизни. И помните, исполняя служебные обязанности, вы можете рассчитывать на охрану своих прав и законных интересов. Активная позиция МВД и существующее законодательство позволяют защитить честь и достоинство каждого из вас, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести абсолютно честные выборы. Он подчеркнул, что все решение граждане страны будут принимать самостоятельно. Власти намерены честно говорить с народом о направлении развития страны.