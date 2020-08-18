Глава белорусского Минздрава рассказал о встрече с митингующими врачами

https://static.news.ru/photo/32665d46-e146-11ea-8b9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что диалога с митингующими медиками у него не получилось.

По его словам, вечером 17 августа на протестном митинге у здания ведомства медики были «далеко не в большинстве», передаёт TUT.BY. Он заявил, что люди, позиционировавшие себя как представители медицинского сообщества, предложили собраться у Минздрава и задать вопросы руководству ведомства.

Я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели — диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся, — сообщил он в открытом письме.

Министр подчеркнул, что не может «подобрать определение» происходившему у здания министерства. По его словам, медиков среди присутствовавших было меньше половины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 17 августа около сотни врачей и медработников пришли с требованиями к зданию Минздрава Белоруссии. Поддержать их пришли и другие жители Минска, включая музыкантов. В итоге на Мясникова, 39, в какой-то момент собралось около тысячи человек. Они потребовали отставки главы ведомства и допуска к задержанным. К протестующим вышел министр, также перед ними выступила доверенное лицо Светланы Тихановской Мария Колесникова.