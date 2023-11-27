Фронт замер из-за мощного шторма: что происходило в зоне СВО 27 ноября «Фронтовая птичка»: шторм парализовал боевые действия в зоне СВО

Фото: МО РФ

Мощнейший шторм, пришедший с Черного моря, парализовал работу авиации, артиллерии, бронетехники и беспилотников в зоне СВО, однако пехота продолжала действовать. Что происходило в зоне боевых действий на Украине 27 ноября?

Как шли бои на Запорожском направлении в условиях шторма 27 ноября

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщил, что экстремальные погодные условия вынудили обе стороны к утру 27 ноября остановить боевые действия на Запорожском направлении. Тем не менее далее в течение дня ВСУ и ВС РФ начали совершать вылазки и вступать в боестолкновения.

По данным канала «Оперативные сводки», с утра ВСУ нанесли ракетный удар по городу Пологи в Запорожской области. Получили повреждения три частных дома, погибли двое гражданских, еще четыре человека получили ранения.

По данным военкоров WarGonzo, ВСУ попытались наступать в районе Новопрокоповки, однако были остановлены встречным огнем и вынуждены были отступить.

Олег Царев пишет, что ВС РФ удалось заставить противника отступить под Вербовым, где перешли в контратаку и взяли пленных.

По данным канала «Фронтовая птичка», вечером ВСУ вновь атаковали передний край российской обороны, рассчитывая на эффект внезапности в условиях экстремальных погодных условий. Прорыва позиций ВС РФ допущено не было.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходило на Херсонском направлении 27 ноября

Экстремальная погода парализовала работу артиллерии и воздушной разведки на Херсонском направлении, сообщает Олег Царев. Тем не менее ВС РФ продолжили попытки вытеснить ВСУ с плацдарма в Крынках, пользуясь тем, что из-за непогоды логистика противника на Днепре не работает. Украинские силы удалось вытеснить из посадок к югу и западу от села. В то же время десант ВСУ пытается продвигаться от железнодорожного моста от Поймы в сторону Крынок.

Эту информацию подтверждают источники WarGonzo. По данным канала, плацдарм ВСУ в селе остается относительно стабильным, действует ротация личного состава и подвоз боекомплекта.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Как идут бои под Бахмутом 27 ноября

В районе Бахмута шторм оказал менее значительное влияние на боевые действия: Олег Царев и WarGonzo отмечают бои в районах Андреевки, Клещеевки и Хромового, где российские войска добились некоторого продвижения. Из-за погоды интенсивность боев снизилась, чем пользуются украинские войска, подтягивая резервы.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходило под Купянском

По данным Олега Царева, на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ пытались контратаковать в районе Ивановки, Синьковки, Дибровой и Белогоровки, однако безуспешно и понесли потери. Российские войска атакуют в районе Червонопоповки.

Источники WarGonzo подтверждают информацию о встречных боях в Серебрянском лесном массиве под Дибровой и сообщают о продвижении ВС РФ у Синьковки. На этом направлении ВСУ организовали оборонительные линии со сплошным минированием.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Куда нанесли удар ВС РФ в Сумской области

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщил о нескольких ударах по силам противника в Сумской области. Российская авиация работает, несмотря на неблагоприятную погоду, и нанесла несколько ударов по военным объектам противника ракетами «воздух — земля». Сообщается о прилетах по РЛС украинских сил.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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