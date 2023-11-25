Комплексы «Земледелие» появились у Авдеевки: что пишут военкоры 25 ноября «Военная хроника»: комплексы ВС РФ «Земледелие» появились у Авдеевки

Фото: Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Система дистанционного минирования «Земледелие»

Комплексы «Земледелие» у Авдеевки, морские орудия ВС РФ против ВСУ, попытка удара армии Украины по Феодосии, сравнение Крынок и Бахмута, новое вооружение России на Запорожском направлении — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают интересные новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Военная хроника» рассказала, что за комплексы «Земледелие» появились у Авдеевки

«Где раньше применялись эти комплексы? Наиболее массовое применение ИСДМ „Земледелие“ было зафиксировано до начала и во время наступления ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Там машины позволяли создавать минные коридоры и ограничивать маневр и снабжение соединений ВСУ. Также системы минирования „Земледелие“ использовались на Артемовском и Соледарском направлениях. Почему эти комплексы появились в районе Авдеевки? Одной из задач, которые в данный момент решает российская армия, является нарушение линий снабжения ВСУ между н. п. Очеретино на севере и районом Орловка — Северное на западе от Авдеевки», — сообщил источник.

По информации авторов канала, все населенные пункты, через которые проходят маршруты снабжения, в том числе шоссейная дорога, находятся в зоне досягаемости «Земледелия».

«Применение ИСДМ позволит воспретить или прервать снабжение обороняющейся группировки как по шоссейной, так и по грунтовым дорогам. Также будут затруднены, если не полностью прекращены, переброска тяжелой техники и ее эвакуация. Более-менее массовая переброска материальных и людских резервов с участка на участок, в том числе с помощью гражданского автотранспорта, также будет нарушена. В условиях интенсивных боев, когда повышается расход боеприпасов и растет количество раненых, а также наступления холодов, когда значительно возрастает расход топлива, нарушение регулярного снабжения может стать определяющим фактором устойчивости обороны на ряде участков», — добавила «Военная хроника».

Александр Сладков предложил использовать морские орудия ВС РФ в зоне СВО

«Мысли дилетанта. А что, если нам морские орудия применить на суше в СВО? Там калибры-то не хилые. А если морские реактивные бомбометы? Они на 11 км бомбы метают, свыше 200 кг каждая. На мотолыгу бомбомет прикрепить, а там, как у „Града“, 12 бомб в пакете. Подъехал, как дал 12 бомб (а их, говорят, мнооооого на складах) и тут же уехал. А? У нас еще есть корабельный РПК-8 „Запад“. Он ведь тоже на берегу работать может», — написал военкор.

Фото: Виталий Невар/ТАСС Малый противолодочный корабль «Алексин»

«Рыбарь» рассказал, как ВСУ пытались ударить минувшей ночью по Феодосии

«Довольно незамеченной осталась попытка украинских формирований ударить этой ночью по Крыму. Ближе к полуночи два беспилотника из района Никополя в Днепропетровской области были сбиты на подлете к Феодосии. Судя по направлению полета, целью ВСУ вновь была либо нефтебаза в городе, либо электростанция. Дроны, огибая позиционные районы ПВО, смогли достичь Азовского моря и впоследствии были уничтожены над Владиславовкой. Как и в недавних нападениях на севере и западе полуострова, прослеживается похожая тактика. ВСУ атакуют малыми силами, „прощупывая“ оборону в поисках слабых мест. Ранее мы предполагали, что сейчас у противника нет беспрерывных поставок БЛА. Поэтому для массированных налетов ВСУ накапливают ударные средства. А в рамках подготовки и выявления объектов украинские формирования отправляют малые группы беспилотников к Крыму», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Старше Эдды» объяснил, почему Крынки могут стать для ВСУ «новым Бахмутом»

«Ситуация в Крынках (Херсонская область России), где прямо сейчас, меняя друг друга, умирают три бригады морской пехоты ВСУ, как нельзя лучше характеризует и будет характеризовать наступательные действия Киева. С одной стороны — погибающая на небольшом пяточке и без всяких перспектив развития наступления украинская пехота, с другой — украинские политики и военные, что отчитываются перед западными покровителями о том, что, мол, на левом берегу Днепра создан плацдарм и вот-вот он будет расширен до необходимых пределов, что, в свою очередь, даст возможность наступать, например, на Скадовск», — отметил источник.

По мнению автора канала, какое-то время этой информации Запад будет верить «или делать вид, что верит».

«Потом личный состав трех бригад морской пехоты ВСУ закончится под бомбами, снарядами, дронами и ракетами русской армии, а мужество и мастерство нашей пехоты не даст противнику выйти за квадрат села. Фортеця Крынки превратится в „незаламную фортецю Бахмут“, про нее все забудут, как забыли про Бахмут и десятки тысяч погибших военнослужащих ВСУ, но все это даст время политикуму Киева выпросить еще одну дозу помощи. Все, как у тяжелобольного наркозависимого, жизнь без раздумий о том, что будет дальше и насколько каждая следующая доза дороже предыдущей», — добавил «Старше Эдды».

Фото: МО РФ Вооруженные силы РФ

«Два майора» рассказали, какая новая техника ВС РФ появилась в Запорожье

«На протяжении трех месяцев работает новейшая техника „Дрок“. Поступили минометы „Дрок“ на базе колесного броневика К-4386 „Тайфун-ВДВ“. Двухосный бронеавтомобиль должен перевозить боевые модули с минометом и пулеметом, боекомплект и экипаж. „Дрок“ имеет боевую массу 14 тонн и управляется экипажем из четырех человек. Базовый броневик имеет противопульную и противоминную защиту. Также он комплектуется средствами оптико-электронного противодействия вооружениям противника. Основным вооружением „Дрока“ является 82-мм гладкоствольный миномет, представляющий собой доработанное изделие 2Б14 „Поднос“. Вспомогательное — 7,62-мм пулемет ПКТМ на ДУБМ. В боевой работе „Дрок“ показал и проявил себя в лучшую сторону, кучность прилетов снарядов на высоте. Система наведения миномета имеет 4 способа», — добавил источник.

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