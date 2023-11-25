Последние новости с фронтов СВО 25 ноября: сводка военкоров «Рыбарь»: ВС РФ контратаковали у Крынок на левом берегу Днепра

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Военнослужащий во время боевой работы расчетов буксируемых гаубиц Д-30

Украинская армия пыталась атаковать позиции ВС РФ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщил Telegram-канал «Два майора». Какая сейчас ситуация на Артемовском и Херсонском направлениях, что у берегов Днепра, Крынок, Крыма?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Копаней, Новопрокоповки 25 ноября 2023 года

«На Запорожском фронте враг пытался атаковать у Работино и Вербового, действуя десантом с бронетехники. Днем наши десантники контратаковали и вернули под свой контроль лесополосу у н. п. Вербовое. Идут взаимные артиллерийские обстрелы. В сводках отражается ухудшение погодных условий и снижение интенсивности огня артиллерии противника», — передают «Два майора».

По информации Readovka, на Ореховском участке без перемен — российская артиллерия и авиация не дают продвинуться ВСУ в районах Работино и Вербового. На Времевском выступе ВС РФ атаковали к северо-западу от Старомайорского, добавил источник.

«Российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и добились подтвержденных успехов, продвинувшись к юго-западу от Новопокровки», — сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Штурмовики Су-25

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 25 ноября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ контратаковали у Андреевки и на северо-восточных окраинах Клещеевки у железнодорожной ветки. На обоих участках они сумели занять новые позиции. Под ударами ВСУ в Часовом Яре, Богдановке, Раздоловке, Спорном и Верхнекаменском», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что южнее Артемовска (Бахмута) ВС России не отдают инициативу у Клещеевки и Андреевки и тактически продвигаются.

«Продолжаются бои за контроль над высотами в Клещеевке. Тем временем в Андреевке наши бойцы сумели закрепиться у лесопосадок», — отметила Readovka.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что ВС РФ перехватывают инициативу на южном фланге Бахмута.

«Спецназ ЮВО поддерживает наступление наших штурмовых групп, перехватывающих инициативу на южном фланге Артемовска: в районе Клещеевки и Андреевки. Разведчики выявляют места скопления сил противника и накрывают боевиков ВСУ точными ударами. Затем посадки атакуют штурмовики. Российские войска заметно продвинулись в лесополосах у железной дороги, уничтожая и отбрасывая ВСУ», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Работа артиллерии во время боевой работы в зоне СВО

Херсонское направление. Ситуация у Крынок, Крыма, Херсона, берегов Днепра 25 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении шли плотные стрелковые бои в лесопосадках у Крынок. Атаковали ВС РФ. По позициям ВСУ в самом селе била российская артиллерия и авиация. Под ударами украинские позиции в Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Новотягинке, Тягинке, Львовом, Ольговке и Казацком. Российские — в Голой Пристани, Алёшках, Пойме, Песчановке, Подстепном, Кудасове, Казачьих Лагерях и Корсунке», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ на левом берегу Днепра.

«Группы пехоты противника после преодоления водной преграды стараются рассредоточиться на местности и найти укрытие. Наши войска в результате воздушной разведки обнаруживают живую силу врага, наводят артиллерию и авиацию. В тех же Крынках, в той части, где противник удерживает часть села, практически не осталось целых домов. Потери ВСУ несут круглые сутки с начала их операции по закреплению на нашем берегу, представляющем собой болотистую местность с протоками. Результатом стал фактический срыв операции ВСУ по форсированию Днепра, наведению понтонов и доставки на наш берег бронетехники. Противник увяз в боях местного значения, его попытки расширить зону контроля не приводят к успеху. В тяжелых боях наши войска сдержали натиск противника, заперев ВСУ там, где они сейчас сидят по подвалам и по лесам. Тем не менее враг не оставляет своих планов, несмотря на потери в личном составе. Предпринимает дальнейшие попытки по созданию плацдармов», — отметил источник.

«Рыбарь» сообщил, что российские военнослужащие смогли контратаковать под Крынками на Херсонском направлении.

Фото: МО РФ Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

«Бойцы ВС РФ выбили противника из посадок южнее населенного пункта, а часть членов украинских формирований еще и попали под огонь артиллерии во время эвакуации. В то же время плацдарм ВСУ в самих Крынках по-прежнему не ликвидирован», — подчеркнули авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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