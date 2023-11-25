Ситуация у Авдеевки 25 ноября: последние новости, сводка военкоров WarGonzo: ВС РФ успешно продвинулись на двух участках у Авдеевки

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Российская армия на двух участках Авдеевского направления имеет успешное продвижение, пишет WarGonzo. Какая там сегодня обстановка и что еще передают военкоры?

Ситуация у Авдеевки 25 ноября 2023 года

«На Донецком фронте украинские войска гнутся, но не ломаются. Штурмовые действия ВС РФ при поддержке артиллерии привели к тактическим успехам у Новомихайловки. В Марьинке нет. Также после артобстрелов они атаковали в районе Первомайского. Здесь ЛБС не изменилась. По позициям ВСУ в Авдеевке работали все средства дальнего поражения. Атаки шли с юго-востока в промзоне, со стороны Каменки и у коксохимического завода. На первых двух участках у ВС РФ есть продвижение. Также была попытка наступления у Новокалинова. Под обстрелами украинские позиции в Победе, Георгиевке, городе Красногоровка, Кураховке, Невельском, Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях), Бердычах, Нью-Йорке и Торецке. Российские — в Александровке, Донецке, Опытном, Крутой Балке, Каменке, селе Красногоровка и Горловке», — пишет WarGonzo.

«НгП раZVедка» сообщила, что ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ на северном фланге Авдеевки.

«По ситуации на Авдеевском направлении. На северном фланге продолжается выбивание матчасти и живой силы противника. Наша ствольная артиллерия наносила удары по объектам противника на территории АКХЗ, в Новокалиново и по лесопосадкам западнее Степового. Наша пехота заняла ряд позиций в районе Степового, большая часть населенного пункта остаётся в серой зоне, так как постоянные удары с обеих сторон делают практически невозможным сколько-нибудь продолжительное пребывание пехоты. ВСУ отчаянно цепляются за лесополосы южнее н. п Новокалиново, стараясь не допустить стремительного развития успеха наших войск, как на южном фланге, потому что в случае развития нашего успеха на севере, по вполне закономерным причинам, ухудшается положение района Степовое — Бердычи», — отметил источник.

По информации авторов канала, в районе АКХЗ ВС РФ взяли под контроль очистные сооружения, но эти данные требуют повторной проверки.

«В целом сохраняется прежняя тенденция, на северном фланге наша армия больше сосредоточилась на уничтожении сил противника, вынуждая ВСУ держаться за постоянно обстреливаемые позиции и жечь на них резервы. Классический цугцванг, отойти с позиций враг также не может, так как любой отход ухудшает позиции и без того не лучшего положения гарнизона в Авдеевке, любой выбор ведет к негативному сценарию, и для нас это, безусловно, хорошо. Авдеевка будет свободной, все будет так, как нужно России», — добавил источник.

«Вожак Z» рассказал, что ВС РФ контролируют промзону у Авдеевки на 90%.

«Пришла актуальная инфа. Не вся промка наша, но 90% мы контролируем. Сейчас идет закрепление на позициях, из которых сегодня выбили ВСУ. По промке осталось немного, но надо понимать, что промкой Авдеевка не ограничивается. Впереди еще много работы. В нашем полку сегодня без „двухсотых“. У ВСУ, напротив, большие потери», — написал он.

Readovka передает, что на Авдеевском участке российская армия наступает в направлении Степного, Очеретино, а также Новокалиново. К югу от Авдеевки бойцы ВС РФ постепенно продвигаются в районе промзоны, в Марьинке без изменений, добавили авторы канала.

Фото: МО РФ

«На Авдеевском направлении ВС России вынудили некоторые подразделения противника бежать из промзоны на южном участке фронта. Вчера с утра наши войска начали дерзкий штурм вражеских позиций в промзоне, активно задействовав танки для прорыва вражеской обороны и уничтожения зданий, превращенных в опорные пункты ВСУ. Там же точный огонь нашей артиллерии сломил волю отдельных подразделений врага к сопротивлению, противник бежал, а наши штурмовики с боем заняли его позиции. У ВСУ остался небольшой фрагмент укрепрайона в промзоне», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» сообщил, что на Авдеевском участке продолжается наступление ВС РФ на южном фланге.

«Бойцы теснят украинские формирования в промзоне у станции „Ясиноватая-2“, оставляя противнику все меньше шансов сохранить контроль над объектом. Тем временем на северном фланге продолжается позиционное наступление российских войск в сторону Новокалиново», — отметил источник.

«Военная хроника» рассказала, как ситуации у Авдеевки может развиваться дальше.

«Вариант № 1 — зимовка на текущих границах. Фактически это развитие текущей ситуации. Подразделения ВСУ пассивно обороняют свои зоны ответственности и укрепрайоны, по мере сил и наличия ресурсов ограниченно контратакуя в зоне своей ответственности. Вариант № 2 — отступление. Оно предполагает выход ВС РФ на линию Архангельское — Очеретино — Новобахмутовка — Новопокровское — Межевое. Вариант № 3 — частичное отступление. Этот вариант развития событий предполагает отвод части войск ВСУ в район Орловки и попытку укрепить северный участок по линии Очеретино — Новокалиново — Керамик — шоссе Н-20 с целью не допустить развития продвижения ВС РФ по ж/д линии в направлении Очеретина. Вариант № 4 — Артемовский сценарий. Этот вариант является подвариантом № 1 с той разницей, что на участок перебрасываются свежие и крупные резервы, которые занимают позиции на наиболее угрожаемых участках с целью остановить продвижение ВС РФ, и одновременно укрепляются гарнизоны текущих укрепрайонов», — добавил источник.

Минобороны РФ информацию от военкоров никак не комментировало.

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