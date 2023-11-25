«Огромные потери»: на Украине придумали достойный ответ польской блокаде Чалый: Украина должна подать в суд на Польшу из-за протестов на границе

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польско-украинская граница

Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков на границе, заявил экс-посол страны в США Валерий Чалый в интервью телеканалу NTA. По словам дипломата, по вине Варшавы Киев потерпит огромные убытки.

Для нас тренировка сейчас, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей. Даже когда разблокируют, будут потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери, — подчеркнул бывший посол.

Чалый добавил, что европейские союзники, несмотря на демонстрацию благорасположения к Киеву, прежде всего заботятся лишь о своих потребностях и интересах. Такой подход может помешать Украине вступить в Евросоюз, констатировал дипломат.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной и тем самым перекрыли поставки военных грузов и других критически необходимых товаров. Участники протеста потребовали восстановить отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ.

После этого глава украинского дипломатического представительства Василий Зварыч сообщил, что посольство Украины в Варшаве направило ноту протеста в МИД Польши. По его словам, это связано со смертью водителя на пограничном контрольно-пропускном пункте. Зварыч призвал Варшаву разогнать перевозчиков, блокирующих КПП.