На Украине испугались количества ракет в арсенале ВС России Спикер ВСУ Игнат: ВС РФ накопили 900 ракет для ударов по энергосистеме Украины

Фото: МО РФ

К зиме российские военные накопили порядка 900 дальнобойных ракет, которые могут быть использованы для ударов по энергетическому сектору Украины, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, которые приводит «Страна.ua», вывод сделан на основании оценки того, сколько РФ может выпускать снарядов в месяц и сколько уже месяцев она их активно не применяла.

100 ракет в месяц они могут производить. Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или даже 900. Именно такое количество высокоточных дальнобойных [ракет есть у ВС РФ], — заявил он.

При этом еще 16 ноября спикер южной группировки ВСУ Наталья Гуменюк предупреждала, что российская армия накопила в Крыму не менее 800 ракет для ударов по украинской энергетике зимой. В частности, по ее словам, речь идет о ракетах «Калибр» и «Оникс».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признал, что зимой положение украинских военных значительно ухудшится. По его словам, Вашингтон поможет Киеву максимально эффективно использовать время до наступления зимы, когда погодные условия сделают продвижение армии Украины затруднительным.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украину ждет «худшая зима» и население массово готовится к наступлению холодов, так как ожидаются перебои со снабжением теплом и электричеством.