Атака ВСУ на Крым, Ми-24 в небе у Авдеевки: что пишут военкоры 24 ноября

Фото: МО Украины

Атака ВСУ на Крым минувшей ночью, срочные новости с Авдеевского направления, работа авиации ВКС РФ в небе у Авдеевки, новая Буча от Киева, переговоры России и Украины — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал, как минувшей ночью ВСУ атаковали Крым

«Этой ночью ВСУ в очередной раз атаковали полуостров Крым: 13 беспилотников тремя группами были запущены из Херсонской области в направлении Крыма, огибая районы дислокации средств ПВО. В результате 12 дронов были сбиты расчётами ЗРПК „Панцирь-С1“ в окрестностях Джанкоя, а ещё один — подразделениями пограничной службы у мыса Картказак юго-западнее Красноперекопска. Судя по направлению движения БЛА, целью украинских формирований был Джанкой и расположенные в городе объекты. Это могли быть как железнодорожная станция, так и военный аэродром», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что привлекает внимание малое количество использованных дронов ВСУ.

«Как правило, такие атаки предназначены для определения местоположения сил ПВО перед проведением более масштабного ракетного удара. Если принять это во внимание, то теоретически можно ожидать налетов по северным районам Крыма в ближайшие дни при благоприятных погодных условиях. При этом также возможно нападение и на запад — в районе мыса Тарханкут и Черноморского, где позавчера примерно в одно время с атакой БэКов были сбиты четыре БЛА. А в море был остановлен десант ГУР Украины на гидроциклах», — добавил «Рыбарь».

Фото: МО РФ

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«НгП раZVедка»: «СРОЧНО. Новости с Авдеевского направления»

«Подразделения армии России продолжают активные наступательные действия в промышленной зоне в районе ж/д станции Ясиноватая-2. Идут ожесточенные бои. С раннего утра наши могучие воины проводят активные наступательные действия, уничтожая противника: дерзко, жестко, бескомпромиссно. Враг вынужденно бросает свои позиции и отходит, забывая копыта побратимов. В эфире слышны визги. Разведка и танкисты в промке проявляют креатив и дерзость в штурмовых действиях, красивая работа. Бог с нами, воины! Авдеевка будет свободной!» — отметили авторы канала.

WarGonzo рассказал о действиях ВКС РФ под Авдеевкой

«Фигуры высшего пилотажа под Авдеевкой. ВКС России имеют серьезное превосходство в воздухе. Однако ВСУ получили от Запада серьезную поддержку в виде современных систем ПВО. Поэтому легких прогулок в небе для российской боевой авиации не бывает. Тем более вблизи ЛБС. Машины идут на сверхмалой высоте. Это создает для противника проблемы с визуальным обнаружением цели и большие сложности при наведении ПЗРК. При этом такое движение вертолета — это фигура высшего пилотажа. На сверхмалых высотах снижается угол обзора. Пилот обязан обладать реакцией стрекозы. На этих кадрах ударный Ми-24 прикрывает транспортник в районе Авдеевки. С реакцией у обоих пилотов все в порядке», — написал источник.

Андрей Руденко рассказал, какую провокацию готовит Киев

«По информации от источника, близкому к Генштабу ВСУ, на фоне отсутствия успехов на фронте и усиленного давления со стороны Запада Киев осуществляет подготовку провокации против ВС РФ с привлечением иностранных специалистов из Великобритании и США. В период с 27 ноября по 20 декабря 2023 года спецслужбами Украины планируется инсценировать поражение Константиновского государственного химического завода по улице Шмидта с дальнейшим обвинением Российской Федерации в убийстве мирных жителей и химическом заражении местности. Как стало известно уже сейчас, для обеспечения правдоподобности данной провокации в городском морге по адресу: ул. Безнощенко, 12, подготовлено более 40 трупов для имитации погибших», — отметил журналист.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Буча, Киевская область

По словам Руденко, сейчас также осуществляется подбор гражданских лиц из числа малообеспеченных семей, детей и пожилых людей для имитации пострадавших.

«Сформирована группа численностью до 30 человек, в состав которой входят иностранные журналисты, режиссеры и военные корреспонденты со съемочным оборудованием, в задачу которых будет входить оперативное освещение данного события в мировых СМИ. Данной провокацией Киев запустит очередной фейк, разыгранный в мировом масштабе по примеру Бучи, в надежде в очередной раз дискредитировать Россию путем обвинения ее в массовых убийствах гражданского населения», — добавил он.

Александр Коц прокомментировал возможные переговоры РФ и Украины

«Украина рискует быть втянутой в мирные переговоры с Россией не по своей воле, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Дипломат отмечает, что Китай помогает России больше, чем ЕС Украине: „У нее не будет другого выбора, кроме как просить мира — это не будет выбор Украины“. Украину уже склоняют к переговорам. Тональность западных СМИ в последние недели — на редкость пессимистичная. Эксперты и аналитики прямо утверждают: выйти на границы 1991 года ВСУ не смогут, Россия обладает гораздо более серьезным людским ресурсом, а ее военная промышленность работает эффективнее западной. Прямым текстом утверждается, что надо садиться за стол и договариваться. Вот только нужно ли это России, чьи значительные территории новых регионов сейчас занимает противник?» — написал военкор.

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