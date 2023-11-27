ВСУ готовятся к «непростым решениям»: ситуация под Авдеевкой 27 ноября Олег Царев: украинцев готовят к возможной сдаче Авдеевки

Фото: МО Украины

Бойцы ВС РФ закрепляются у АКХЗ и отходят с окраин Степового. Какова ситуация на Авдеевском направлении 27 ноября, сдаст ли ВСУ город?

Сдадут ли ВСУ Авдеевку

Telegram-канал Олега Царева сообщает, что Киев может готовиться к сдаче Авдеевки.

«На Авдеевском направлении командование ВСУ пытается стабилизировать ситуацию, но есть ощущение, что общественность Украины начали готовить к „непростым решениям“: глава Авдеевской ВГА заявил, что количество российских бойцов на направлении „зашкаливает“, а АКХЗ почти разрушен. На северном фланге ВС РФ действительно продвигаются к северо-востоку АКХЗ, с новой силой ведут бои за Степовое, правда с восточных окраин, которые ВСУ буквально поливают огнем, пришлось отойти. На южном фланге ВС РФ ведут штурм позиций ВСУ в районе Северного, а также развивают успех у промзоны — закрепляются и двигаются дальше. К сожалению, плотный обстрел Горловки продолжается», — говорится в сообщении.

Что происходит у Степового

Как сообщает Telegram-канал «НгП раZVедка», украинские войска усилили давление на восточные окраины поселка Степовое.

«Информация об отходе наших сил с окраин Степового соответствует действительности. Противник усилил огневое давление на восточные окраины населенного пункта», — пишет ресурс.

Согласно данным Telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО», в то же время ВС РФ продолжают расширять плацдарм у Степового.

«Наша армия продолжила расширять плацдарм в районе Степового (Петровского), в направлении Новокалинового и Очеретино, а также в районе Авдеевского коксохимического завода», — говорится в публикации.

Позднее ресурс сообщил, что российские войска действуют на западе Степового.

«В эти минуты идет интенсивный бой за Степовое (Петровское), наша армия уже на западе поселка», — сообщал Telegram-канал.

Минобороны России этим данные не комментировало.

Что происходит у АКХЗ

Как пишет «Сводки и Аналитика СВО», ВСУ готовятся к сдаче Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

«Противник подготавливает к сдаче Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ). Заявляется, что удержание данного предприятия крайне сложное, завод практически разрушен», — сообщает ресурс.

«НгП раZVедка» докладывает, что российские войска закрепились у насосной станции в районе АКХЗ.

«К востоку от АКХЗ наши войска закрепились в районе насосной станции, информации о боях на территории завода на момент написания сводки к нам не поступало», — писал Telegram-канал.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Фото: МО РФ

Что происходит у Красногоровки

По данным «НгП раZVедка», бои идут к северу от города Красногоровка в районе пересечения двух железнодорожных веток.

«Продолжаются бои в районе пересечения двух ж/д веток к северу от Красногоровки и в лесополосах южнее Новокалиново. Противник держится за позиции независимо от цены, которую приходится платить. С Запорожского направления продолжается переброска резервов, в частности, перебрасываются подразделения из состава 116 омбр, значительные потери вынуждают командование ВСУ затыкать бреши в обороне силами, снятыми с других ответственных участков фронта», — пишет ресурс.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» также сообщает о неудовлетворительном состоянии подразделений ВСУ у Красногоровки.

«Сразу несколько источников сообщают о плачевном состоянии подразделений врага, что вынуждает его снимать с других направлений подразделения для затыкания дыр. В частности, с Запорожского направления сняли от двух до четырех рот личного состава», — докладывает ресурс.

Минобороны России эти данные не комментировало.

Что происходит в Авдеевской промзоне

«НгП раZVедка» опровергает информацию, что в промзоне под Авдеевкой остались бойцы ВСУ.

«Распространяемая информация о том, что в промзоне остались какие-то локальные очаги сопротивления со стороны ВСУ, не соответствует действительности. На промке нет ни одной живой души из армии противника, все зачищено, промзона полностью контролируется ВС РФ», — сообщает Telegram-канал.

Ресурс подчеркивает, что российские войска после успешного штурма промзоны взяли необходимую паузу.

«В целом после успешного штурма промки наши войска взяли небольшую паузу, которая необходима для выполнения не менее важной работы для дальнейших действий. Установившиеся сложные погодные условия, помимо очевидных недостатков, предоставляют и преимущество для выполнения подобной работы», — констатирует «НгП раZVедка».

Минобороны России эти данные не комментировало.

ВС РФ закрепляются на новых позициях на южном фланге Авдеевского направления

«На южном фланге наши войска закрепляются на новых позициях и приводят их в надлежащий вид. Попытки контратаки противника успеха не имели, враг отступил с потерями и перешел к новой тактике — беспорядочному минированию всего что возможно, замечены фугасы с дистанционным управлением», — добавляет «НгП раZVедка».

Минобороны России эти данные не комментировало.

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