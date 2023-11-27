Стало известно о новых успехах российских бойцов в районе Авдеевки «Иди и смотри»: ВС России смогли продвинуться к северу от Авдеевки

Фото: МО РФ

Солдаты ВС России смогли продвинуться к северу от Авдеевки, сообщает корреспондент Telegram-канала «Иди и смотри». По его данным, сейчас бойцы находятся в районе коксохимического завода. Кроме того, ВС РФ удалось расширить зону контроля. Минобороны России информацию не комментировало.

Российская армия активно продвигается в районе коксохимического завода к северу от Авдеевки в ДНР. Российским подразделениям удалось расширить зону контроля, — пишет канал.

Корреспондент передает, что российские бойцы также закрепляются в промзоне с южной стороны Авдеевки. По его словам, все попытки Вооруженных сил Украины контратаковать ВС РФ были отбиты. МО РФ эту информацию также не комментировало.

Также военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео, как ВС России применяют зажигательные снаряды типа 9М22С или 9М28С по позициям ВСУ под Авдеевкой. На кадрах заметно, как ночное небо заполоняет «огненный дождь».

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец обратил внимание, что ни один украинский опорный пункт российские войска не брали так долго, как на Авдеевском направлении. По его словам, эта территория — важный стратегический объект, который позволит войскам выйти к агломерации Смоленска и Краматорска. Он добавил, что освобождение Авдеевки станет мощным моральным ударом как для властей, так и для военных Украины, и это отразится на дальнейшем ходе СВО.