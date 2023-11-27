В Совфеде назвали два пути свержения Зеленского с поста президента Украины Цеков: Зеленский может потерять власть после президентских выборов на Украине

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять власть по результатам выборов в стране либо его «просто уберут», допустил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Он также обратил внимание, что все чаще стала появляться информация о внутренних конфликтах между украинским руководством.

Не исключено, что Зеленский потеряет власть либо в результате выборов <...>, либо Зеленского просто уберут с этой должности, а как будут убирать, сами решат. У них плохо во взаимоотношениях Зеленского и ВСУ. Мы видим проскакивающие конфликты, заявления [главкома ВСУ Валерия] Залужного, [советника главы офиса президента Михаила] Подоляка, [секретаря СНБО Алексея] Данилова. Все это свидетельствует о том, что ситуация у них очень плохая. А Данилов просто пытается переложить проблему на чужую голову — на Россию, — отметил собеседник.

Цеков добавил, что устойчивость власти на Украине резко снизилась. При этом, продолжил сенатор, агенты работают везде: и в России, и на Украине, но, по словам политика, в РФ ничего «не зашаталось и не развалилось». При этом ситуация в соседнем государстве не связана с действием агентов, считает Цеков.

У них все плохо: с контрнаступлением, военными действиями и вооружении, в отношениях с США и европейскими странами, испортились отношения с ближайшими соседями — Польшей. У них плохо с мобилизацией. Это все объективные причины, а не действия агентов. У них очень хорошо с коррупцией, которая цветет. Как зарабатывала верхушка, так и зарабатывает, — резюмировал сенатор.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что Зеленский может повторить судьбу Адольфа Гитлера, который не дожил до поражения Германии. Политик добавил, что подпись под документом о капитуляции Украины может поставить любой генерал ВСУ и это не имеет принципиального значения.