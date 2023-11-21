В Госдуме назвали политика XX века, чью судьбу может повторить Зеленский Депутат Госдумы Журавлев предрек Зеленскому судьбу Гитлера

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Адольфа Гитлера, который не дожил до поражения Германии, заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru. Он добавил, что подпись под документом о капитуляции Украины может поставить любой генерал ВСУ и это не имеет принципиального значения.

Капитуляцию Германии в 1945 тоже не Гитлер подписывал, но в тот момент это уже было неважно. Так и сейчас вместо Зеленского поставить подпись под бумагами, признающими поражение, может любой из украинских генералов, хоть тот же Залужный, которого, говорят, все еще слушаются в ВСУ, — заявил Журавлев.

Он добавил, что западного проекта под названием «Украина» больше не должно существовать. Журавлев пообещал позаботиться об этом, как и о том, что будет на ее месте.

Нам нужно обеспечить мирную жизнь всех наших регионов, а это возможно лишь при наличии широкого пояса безопасности, в который, возможно, и будет превращена эта некогда самая большая в Европе страна, — заявил Журавлев.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что Зеленский потеряет свой пост к началу 2025 года. Также к этому времени завершится конфликт с Россией, все будут говорить о победе Москвы над Киевом и о денацификации страны, считает он.