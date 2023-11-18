В США предрекли скорую отставку Зеленского Риттер: Зеленский не будет президентом Украины к началу 2025 года

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol предположил, что президент Украины Владимир Зеленский потеряет свой пост к началу 2025 года. Также к этому времени завершится конфликт с Россией, все будут говорить о победе Москвы над Киевом и о денацификации страны, считает он.

Если Трамп выиграет выборы в следующем ноябре, <...> он всё равно не будет президентом до момента инаугурации в январе 2025 года. Уверяю вас, что к этому моменту Зеленский уже не будет президентом Украины и в это время уже не будет конфликта, я уверен, что об этом уже не будут говорить. <...> Все будут говорить о победе России над Украиной и о денацификации страны, — сказал Риттер.

По его мнению, Зеленский сам понимает, что потерял мировое внимание, и пытается его вернуть. При этом Риттер считает, что вместо этого украинскому лидеру следовало бы сконцентрироваться на внутренних проблемах страны.

Ранее политолог Дмитрий Леви высказал мнение, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится. Он добавил, что в связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также не безграничны.