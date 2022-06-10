Фабрика Lotte остановила выпуск леденцов из-за отсутствия сахара из России

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Кондитерская фабрика «Лотте Рахат», расположенная в Казахстане, остановила работу предприятия в городе Шимкент, а также прекратила производство некоторых изделий, заявил председатель правления компании Константин Феодорец в интервью Forbes Kazakhstan. По его словам, причина этих событий кроется в дефиците сахара, который ранее завозился из России. Феодорец подчеркнул, что руководству фабрики пришлось в том числе отказаться от производства «барбарисок» по причине «сахарозатратности» леденцов.

На данный момент мы не производим «барбариски». Спросом продукт пользуется, продукт традиционный и очень сахарозатратный. Мы приостановили производство ирисок. Сейчас у нас стоит шимкентская фабрика, потому что у нас нет сахара, она будет стоять две недели, — заявил Феодорец.

Он уточнил, что Казахстан долгое время «сидел» на сахаре из РФ, поставки которого не облагались пошлинами. Однако после того, как 10 марта члены подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию решили ввести временный запрет на экспорт сахара, пшеницы и кукурузы в страны ЕАЭС (куда в том числе входит Казахстан) республику захлестнул дефицит данного продовольственного товара.

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении временного запрета на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Ограничительные меры продлятся до 30 июня текущего года. Запрет также коснулся экспорта белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа 2022 года.