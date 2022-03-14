Правительство временно запретило экспорт зерновых и сахара из России

В России введён временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничительные меры продлятся до 30 июня текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Также вводится запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа 2022 года.

В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года, — говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Таким образом, временно за границу нельзя вывозить пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. Исключения возможны только в случае оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Британская газета The Guardian заявила, что ряд регионов в мире столкнётся с дефицитом продовольствия и голодом, если прекратятся поставки пшеницы из России и с Украины. Отмечается, что цены на продовольствие росли ещё до обострения ситуации на Украине на фоне пандемии коронавируса и климатического кризиса. Прекращение импорта из России и Украины способно усугубить положение.

Ранее на портале Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) появилось сообщение, что мировые цены на продовольствие в феврале достигли рекордной отметки. По информации ООН, индекс цен на зерновые увеличился на 3% за месяц. Это связано с ростом котировок фуражных цен, считают в организации. Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1%.