Ермак: украинские сайты почти полностью заработали после кибератаки

Глава офиса президента Украины Ермак сообщил что 90% пострадавших украинских госсайтов после хакерской атаки 14 января возобновили работу, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Владимира Зеленского.

Уже 90% пострадавших украинских сайтов восстановили работу после кибератаки, Киев взаимодействует с Западом по этому вопросу, — заявил глава офиса Зеленского.

Неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и будут уничтожены. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.

Министерство культуры и информационной политики Украины обвинило Россию в хакерских атаках на государственные сайты страны. В ведомстве назвали массовый сбой в работе интернет-ресурсов «психологической атакой на украинцев на фоне неудачных переговоров РФ с США и НАТО».