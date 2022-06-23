Ереван пока не ответил на предложение Баку о подписании мирного договора Алиев: на предложение Баку о начале работы над мирным соглашением пока что не ответили в Ереване

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Ильхам Алиев

В Ереване пока не ответили на предложение Баку о начале проработки мирного договора, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Азербайджанский глава выразил уверенность, что Армения положительно воспримет усилия по урегулированию многолетнего конфликта между двумя государствами, пишет «Интерфакс Азербайджан».

Уверен, что наши усилия будут позитивно восприняты Арменией и многолетнему противостоянию будет положен конец. Наше предложение начать работу над мирным соглашением пока остается без ответа (со стороны Армении. — NEWS.ru), но мы все же надеемся, что это предложение будет положительно принято, — заявил Алиев.

В ходе встречи между Лавровым и Алиевым российский министр заявил, что Москва готова содействовать работе Баку и Еревана по утoчнению общей границы и имеет конкретные предложeния на этот счет. Он также пообещал добиваться разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, отметив прогресс в этом направлении.

3 июня прошло очередное заседание рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Сообщается, что стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении. Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении.