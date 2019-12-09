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Государственные обвинители выступили в суде с предложением приговорить бывшего мэра столицы Киргизии Албека Ибраимова к 20 годам лишения свободы, а Кубанычбека Кулматова — к 15 годам. Обоих — с конфискацией имущества.

Государственное обвинение в лице прокуроров предложило суду приговорить Ибраимова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Кулматова — к 15 годам заключения с конфискацией имущества, — сообщили ТАСС...