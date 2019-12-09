В пресс-службе МВД Киргизии сообщили, что бывшего президента республики направили на судебно-психиатрическую экспертизу.
В соответствии со статьей 171 (Основания назначения экспертизы) УПК были вынесены постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе Атамбаеву, — отметили в ведомстве.
Сотрудники Республиканского центра психиатрического здоровья (РЦПЗ) проведут экспертизу обвиняемых,
Киргизские силовики попытались задержать экс-президента Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш 7 августа. Сторонники бывшего главы государства смогли отстоять Атамбаева, задержав шестерых бойцов спецназа. Однако 8 августа силовики возобновили попытки задержания экс-президента. Атамбаев решил сдаться властям после долгих переговоров, передавал News.ru. Бывшего президента обвиняют в коррупции, незаконном обогащении, организации массовых беспорядков и покушении на убийство.
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