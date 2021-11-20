Экс-президента Армении вызвали на допрос в антикоррупционный комитет

Экс-президент Армении Серж Саргсян вызван на допрос в антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого. По словам адвоката бывшего армянского лидера Амрама Макиняна, речь идёт о деле предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая в ноябре 2018 года заявила, что в разное время давала взятки высокопоставленным чиновникам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Абсурд в том, что ещё два года назад Серж Саргсян был допрошен как свидетель и до сих пор никакое новое обстоятельство по этому делу не всплыло, — отметил Макинян.

Ранее Амбарцумян заявила, что не давала взятки Саргсяну и не была с ним знакома. Однако позднее она изменила свои показания. Амбарцумян также обвинила в получении взятки другого экс-президента Армении — Роберта Кочаряна.

Серж Саргсян был президентом Армении с 2008 по 2018 год. В апреле 2018 года он ушёл в отставку с поста премьер-министра в результате так называемой бархатной революции, по итогам которой новым премьером стал Никол Пашинян.

Ранее заседание суда по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера, а ныне депутата парламента от фракции «Айастан» Армена Геворкяна снова перенесли. Поводом для очередного переноса послужили обострившиеся отношения между судьёй Анной Данибекян и командой защиты Геворкяна.