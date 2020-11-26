Экологи сообщили об аномальных скачках радиации в Чернобыле

https://static.news.ru/photo/94fa429a-2fe0-11eb-9004-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Последние десять дней в районе зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, а также за её пределами экологи фиксируют значительные скачки радиации.

С 17 сентября экологическая группа «Спасём Днепр» зарегистрировала повышение радиоактивного фона в сотни раз относительно нормы. Так, возле хранилища отработанного топлива ХОЯТ-2 17 ноября показатели достигли рекордного значения в 124 000 нЗв/час при норме 210 нЗв/час. На следующий день уровень радиации снизился до 62 400 нЗв/час, сообщает «Царьград».

Замеры в других точках показали, что на измерительной станции в бывшем посёлке Стечанка 17 ноября был зафиксирован уровень радиации в 117 000 нЗв/час, а в селе Горностайполь Киевской области, находящемся за пределами зоны отчуждения, уровень радиации составил 87 620 нЗв/час (норма 70–100 нЗв/час).

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что такие аномальные данные могут быть связаны со сбоем в метеодатчиках из-за их проверок.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал добавить несколько объектов из Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также он предлагал разработать туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора на четвёртом энергоблоке привёл к серьёзному радиационному загрязнению территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России. Зона реактора была закрыта специальным саркофагом, чтобы предотвратить дальнейшее распространение радиации. В 2019 году прежнее укрытие заменили на новый безопасный конфайнмент.