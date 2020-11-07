Киев предложил добавить объекты Чернобыля в список наследия ЮНЕСКО

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Руководитель министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) Александр Ткаченко призвал добавить несколько объектов из Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В апреле 2020 года глава государства Владимир Зеленский предлагал сформировать программу развития территории Чернобыля для привлечения турпотока.

По мнению министра, в ближайшем будущем властям предстоит определиться с процедурой посещения Чернобыльской зоны, «расчертить» маршруты экскурсий, отправить на обучение гидов, обеспечить качественную базовую инфраструктуру. Также, по мнению министра, властям необходимо разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом Ткаченко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение территории в несколько десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержаны двое мужчин, которые незаконно проникли туда и нарвали около 40 килограммов грибов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Оба грибника оказались жителями соседних сёл. По их словам, сбор они осуществляли для собственного потребления.