Два новых месторождения нефти открыли в Белоруссии

В Белоруссии обнаружили сразу два новых месторождения нефти. Суммарные запасы месторождений, по предварительным данным, составляют более 2,5 млн тонн. Белоруссия при этом за год добывает около 1,7 млн тонн.
Нефть была найдена на Избыньском месторождении на глубине более 4 тысяч метров. Приток там составляет около 150 тонн в сутки.
Вторым месторождением стало Северо-Омельковщинское с притоком 50 тонн в сутки.
Учёные БелНИПИнефти в настоящее время занимаются исследованием проб углеводородов.
Как ранее писал NEWS.ru, мировой спрос на нефть может упасть в 2020 году на 10% (10,7 млн баррелей в сутки). В 2019-м государства потребляли 99,5 млн б/с. По новым расчётам, показатель снизится до 88,8, считают сотрудники Rystad Energy.
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