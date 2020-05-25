Два новых месторождения нефти открыли в Белоруссии

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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко намерен сформировать новый состав правительства до президентских выборов, намеченных на 9 августа. Об этом политик сообщил в ходе совещания в Минске, на котором обсуждались актуальные социально-экономические и политические вопросы.

Лукашенко напомнил, что такая процедура проводилась и ранее. Действующее правительство может само подать в отставку, также его может отправить в отставку президент республики. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели,...