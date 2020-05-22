Спрос на нефть в 2020 году может упасть на 10%

https://static.news.ru/photo/fec8788c-9c3c-11ea-bf24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой спрос на нефть может упасть в 2020 году на 10% (10,7 млн баррелей в сутки). В 2019-м государства потребляли 99,5 млн б/с. По новым расчётам показатель снизится до 88,8, считают сотрудники Rystad Energy.

По их мнению, в 2021-м ситуация стабилизируется и общие потребности в чёрном золоте достигнут 98,1 млн б/с, говорится в сообщении компании.

В США спрос в 2020-м уменьшится на 2,1 млн б/с (на 10%) — до 18,4 млн б/с. В 2021-м прогнозируется увеличение до 19,9 млн б/с.



В Европе аналитики предположили сокращение на 1,8 млн б/с (на 13,2%) — до 12,4 млн б/с. В 2021 году ожидается рост до 13,6 млн б/с.

Обвал нефтяных рынков произошёл 9 марта, когда котировки опустились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нефтяная ценовая война между Саудовской Аравией и Россией может возобновиться, как только стоимость нефти преодолеет отметку в 50 долларов за баррель. Об этом заявил эксперт S&P Global Ratings Александр Грязнов.