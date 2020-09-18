Депутат Рады судится с МИД из-за отсутствия реакции на его разоблачение

https://static.news.ru/photo/97d6582a-f9c4-11ea-ab36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Zhuravel/wikipedia.org

Парламентарий Верховной рады Андрей Деркач подал в суд на украинский МИД из-за отсутствия официальной реакции на предоставленные им доказательства вмешательства США во внутренние дела Украины.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск народного депутата Андрея Деркача к министерству иностранных дел, где в исковых требованиях указано: признать противоправной бездеятельность МИД по невнесению официальных заявлений, нот протестов относительно вмешательства отдельными должностными лицами США и посольством Штатов во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения суда.

Парламентарий требует, чтобы министерство иностранных дел страны в течение пяти дней сделало официальное заявление о недопустимости подобного поведения Вашингтона.

Вопрос об открытии производства по делу пока не решён.

Ранее депутат обнародовал четыре аудиозаписи, которые, по его словам, являются телефонных разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом, которые свидетельствуют о госизмене бывшего украинского лидера и международной коррупции. Отмечается, что на одной из этих записей Байден якобы предлагает выделить $1 млрд в ответ на увольнение генпрокурора Виктора Шокина.

Порошенко ранее заявлял, что эти записи сфабрикованы.

Как писал NEWS.ru, министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против троих граждан России и одного украинца. Власти США считают, что эти люди причастны к вмешательству в американские выборы. Среди россиян в санкционные списки попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц. Украинец, попавший под ограничения, — внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, который опубликовал записи разговоров с голосами экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко.