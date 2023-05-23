Что после Артемовска: какие еще города ВС РФ возьмут под контроль NEWS.ru узнал у экспертов, какие новые цели могут появиться у российской армии в зоне проведения СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и ВС РФ с установлением контроля над Артемовском (Бахмутом). Как уточнило Минобороны РФ, контроль над Артемовском был установлен 20 мая, в субботу, «в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК „Вагнер“ при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск». Операция продолжалась 244 дня. Какие населенные пункты в зоне проведения СВО могут стать новыми приоритетами российской армии — в материале NEWS.ru.

В чем военно-политическое значение битвы за Артемовск

Эксперты утверждают, что город, расположенный в 30 км севернее Горловки, представляет собой значимый транспортный узел для снабжения украинских войск в Донбассе. Сражение за Артемовск называют кульминацией нынешнего этапа СВО.

Контроль над Артемовском имеет стратегическое значение, заявил NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Александр Хроленко.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Это успех Вооруженных сил России в широком смысле. Для киевского режима и НАТО это „третий звонок“ — после Мариуполя и взятия под контроль новых регионов РФ. На каком-то этапе стратеги и политики США поймут бесперспективность своих усилий на украинском театре военных действий и откажутся от них. А без западной поддержки ВСУ капитулируют максимум через месяц», — считает российский военный эксперт.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов высказал мнение, что потеря Артемовска подтолкнет западные страны к содействию переговорам между Россией и Украиной с целью заморозки конфликта.

Эксперты: ВС могут пойти на Славянск через Часов Яр

После Артемовска подразделения ВС РФ выходят на новое плато задач. Логична будет войсковая операция, в результате которой могут быть взяты под контроль все территории новых регионов России, считает Александр Хроленко.

«Приоритетным выглядит Славянско-Краматорское направление, куда войска могут пойти через Часов Яр», — предположил эксперт.

Военный аналитик Владислав Шурыгин напомнил: еще до полного установления контроля над Артемовском были нанесены ракетно-бомбовые удары по стратегическим целям, расположенным западнее города.

«Эта фактически разминка перед наступлением», — высказал мнение Шурыгин. По его данным, в Славянске находятся склады с техникой и вооружением, которые ВСУ готовят для контрнаступления.

Почему для России важен Краматорск

Артемовск назвали ключом к последующим операциям, имея в виду Краматорск, убежден военный аналитик Дмитрий Корнев.

Фото: МО Украины Военнослужащие ВСУ

«Краматорск расположен в 50 км на северо-запад от Артемовска. Через Краматорск проходят вертикальные связи между группировками ВСУ: с севера на юг. Наступление на Краматорск имеет смысл. Возможно, в Генштабе выберут именно это направление», — не исключил такого варианта эксперт.

Дмитрий Корнев обратил внимание, что российские военные, взяв под контроль Артемовск, оказались перед несколькими полосами укрепрайонов ВСУ.

«Мы не вышли на открытое пространство перед Краматорском. Там три полосы обороны. К тому же Краматорск — это более значимый для ВСУ город, чем Артемовск. За него будут биться значительно более серьезные силы. В нем проживает около 150 тысяч человек. Для сравнения: в Артемовске до начала боевых действий было около 70 тысяч», — уточнил эксперт.

Что даст ВС РФ взятие Марьинки

Следующий населенный пункт, который российские военные, скорее всего, будут брать под контроль после Артемовска, это Марьинка в Донецкой Народной Республике, предположили в беседе с NEWS.ru военные эксперты.

Город расположен в 130 км юго-западнее Артемовска. Марьинка входит в Донецкую агломерацию, но пока контролируется Киевом. Военный журналист Виктор Сокирко рассказал NEWS.ru, что Марьинку необходимо взять под контроль с целью зачистки ее окрестностей, поскольку отсюда украинская артиллерия ведет обстрелы Донецка, Горловки.

«В беседах с военными специалистами мне удалось узнать, что основные позиции и склады боеприпасов ВСУ обустроили именно в этой зоне. Они планировали окружить Донбасс. Если удастся их преодолеть, то дальнейшее продвижение российских войск будет не столь сложным. К тому же из окрестностей Марьинки артиллерия ВСУ способна доставать до многих донбасских городов», — заключил военный журналист.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Военнослужащие РФ

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