Четверых азербайджанских военных арестовали за преступления в Карабахе

https://static.news.ru/photo/932daa6e-3e23-11eb-b7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: prokurorluq/facebook.com

Четверо военнослужащих ВС Азербайджана арестованы за совершение преступлений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

Военные подозреваются в надругательстве над телами убитых в ходе боёв армянскими солдатами, а также разрушении надгробий на армянских могилах в Ходжавенском районе. Свои действия азербайджанские военные снимали на смартфон и после публиковали видеоролики в соцсетях.

В отношении военнослужащих возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, а также проверка в связи с другими видеоматериалами, распространяемых в социальных сетях.

В Генпрокуратуре заявили , что действия военных недопустимы и противоречат менталитету азербайджанского народа. Они и лица, допустившие аналогичные правонарушения, будут привлечены к ответственности.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Боевые действия прекратились после того, как в ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По нему военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха.

Как писал NEWS.ru, 14 декабря в прилегающем к Карабаху Агдамском районе на территории села Шахбулаг подорвались на мине военнослужащий ВС Азербайджана и двое мирных жителей. В результате один из них погиб, а двое других получили тяжёлые ранения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.