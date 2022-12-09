Бишкек передал Москве председательство в ЕАЭС со всеми нажитыми проблемами Нынешний год для евразийского сотрудничества, по мнению экспертов, был самым тяжёлым, будущий — определит его судьбу

Фото: kremlin

Участники заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) собрало в пятницу в Бишкеке лидеров стран — участниц ЕАЭС и главу узбекского правительства, прибывшего в качестве наблюдателя. На заседании, согласно официальной информации, обсуждались вопросы интеграции на евразийском пространстве, были подведены итоги деятельности ЕАЭС в нынешнем году. Однако эксперты не исключили, что бишкекский саммит стал главным образом ещё одной попыткой сохранить евразийское сотрудничество между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, которое в нынешнем году подверглось серьёзным испытаниям.

ЕАЭС становится многовекторным

Изначально саммит ВЕЭС в Бишкеке планировался в формате видеоконференции. Ожидалось, что в качестве наблюдателей в нем примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель. Ещё одна страна-наблюдатель Молдавия интерес к подобным саммитам перестала проявлять после избрания в ноябре 2020 года президентом Майи Санду. Но узбекский лидер Шавкат Мирзиёев на заседание в Бишкек не приехал, прислав вместо себя главу правительства Абдуллу Арипова. Более того, президент Узбекистана внезапно перенёс двухдневный визит в Бишкек, который должен был продолжиться в субботу, 10 декабря.

Эксперты обратили внимание, что это произошло после телефонного разговора между Путиным и Мирзиёевым 30 ноября нынешнего года. Как рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, тема телефонной беседы между лидерами двух стран касалась создания «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Фактически отрицательным ответом Ташкента на эту инициативу стало заявление узбекского вице-премьера Журабека Мирзамахмудова агентству Reuters о том, что предполагаемый договор с Россией о газовых поставках не означает союза, это «будет технический контракт». Вице-премьер подчеркнул, что Узбекистан не станет соглашаться на политические условия в обмен на газ, несмотря на то что холодная зима даже вынудила Узбекистан приостановить экспорт газа, в том числе в Китай.

Фото: kremlin Заседание ВЕЭС в расширенном составе

Идею о «тройственном газовом союзе» предложил Владимир Путин во время недавнего визита Касым-Жомарта Токаева в Москву с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Узбекистана и Казахстана». Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай. Российские эксперты убеждены, что Казахстану и Узбекистану импорт российского газа выгоден, поскольку собственное потребление голубого топлива в этих странах растёт, а добыча падает. Выбор у них небольшой: развивать собственные мощности, что требует очень больших финансовых вложений, импортировать газ из Туркмении или же, что гораздо выгоднее, покупать российский газ с ценообразованием на базе российского внутреннего рынка и с номинацией в рублях.

Впрочем, аналитик по экономике и нефтегазовому рынку Михаил Крутихин высказал противоположное мнение:

В основном всё, что делается в Казахстане и Узбекистане с газом, имеет отношение к Китаю. Через эти страны проходят три магистральных газопровода из Туркмении, четвёртый строится с заходом в Таджикистан. Китай главный получатель этого газа, а в некоторых случаях он ещё и его владелец, потому что сам добывает часть газа в этих странах. В эту схему сейчас войти у России не получится, — заявил аналитик.

Несмотря на позицию Ташкента, накануне бишкекского саммита помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что создание «тройственного союза» по газу между Россией, Казахстаном и Узбекистаном продолжает оставаться в стадии обсуждения. Однако тема в Бишкеке, судя по итоговым заявлениям, развития не получила. Эксперты обратили внимание, что полномочий премьер-министра Узбекистана для её обсуждения на саммите с лидерами России и Казахстана явно не хватало.

Но Москва чётко дала понять, что от своей идеи не отказывается. Президент России Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции в Бишкеке, что решения по газу между тремя странами «точно могут быть найдены» и что это может быть и форма альянса. Для продолжения обсуждения темы представители Казахстана вскоре приедут в Москву.

При этом эксперты напоминают об опасениях Астаны, что масштабное экономическое сотрудничество с Россией может вызвать недовольство Запада. Например, Казахстан недавно заявил устами главы МИД республики Мухтара Тлеуберди, что он перевел всю торговлю с Россией под санкционный контроль США. Министр не стал скрывать, что «без разрешения американских чиновников соглашения [с Россией] не осуществляются». Аналогичное отношение к экономическим связям с Россией у других партнёров по ЕАЭС: Киргизия резко сократила использование платёжной системы «Мир». Частично карты этой системы не работают в Казахстане, полностью не обслуживаются в Армении.

Фото: kremlin Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Страны Центральной Азии, оставаясь участницами ЕАЭС, свои планы всё больше координируют с Пекином, отметил в беседе с NEWS.ru политический аналитик из Бишкека Анвар Акматов.

Ташкент так и не объяснил, почему президент Мирзиёев внезапно отложил свой двухдневный визит в Бишкек на саммит ЕАЭС и подписание узбекско-киргизского договора о границе. Сегодня ситуация прояснилась — в Ташкент прибыл вице-премьер Госсовета Китая Ху Чуньхуа, что и поменяло все планы узбекского лидера. В аэропорту он лично встретил китайского вице-премьера. Это говорит о возросшем влияние Пекина в регионе. Получается, что визит вице-премьера из Пекина для Ташкента уже важнее общения с коллегами из ЕАЭС. Узбекистан и Китай активно развивают сотрудничество. Не так давно Ташкент взял у Китая кредит на строительство газотранспортной сети, рассчитывается он газом по фиксированной цене, что очень выгодно. Стороны обсуждают проект железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Конечно, страны Центральной Азии не прочь делать громкие заявления о сотрудничестве с Москвой, но в это время считают полученные от Поднебесной юани, — заключил эксперт.

При этом пока ни одной стране — участнице ЕАЭС нет смысла разрывать отношения с организацией. Россия остаётся единственным донором для союза. На неё, по данным специалистов, приходится около 80% евразийского рынка. Страны ЕАЭС потребляют российские ресурсы, пользуются её рынками сбыта. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и Москва не остаётся без экономической выгоды — для неё тоже открыты рынки сбыта, в эти страны идёт экспорт нефти, газа, металлов, оборудования, машин, продуктов. Вдобавок Россия приобретает политические дивиденды: она удерживает постсоветские республики в орбите своего влияния, укрепляет с их помощью свою безопасность.

Нынешний год для ЕАЭС выдался самым тяжёлым за последнее время, а будущий год станет для него определяющим, отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог, востоковед Алексей Малашенко.

Сотрудничество идёт очень непросто — сказывается украинский кризис. На мой взгляд, в большей степени союз представляет ценность благодаря двусторонним отношениям России с его другими странами-участницами. Отыскать между всеми странами бесспорное общее практическое начало очень сложно. Тем более на фоне украинского кризиса сильно проявилась многовекторность этих стран. Конечно, Россия остаются лидером ЕАЭС, но далеко не все с ней согласны. Поэтому следующий год будет ключевым для союза. Будет ли доказан эффективный потенциал? Как будут развиваться отношения России и Запада? Исходя из этого, будем судить о будущем ЕАЭС. Алексей Малашенко российский политолог и востоковед

По мнению Малашенко, ЕАЭС сохраниться и в ближайший год, но трудно пока судить о его потенциале — не станет ли он чем-то формальным, вроде СНГ. Это зависит от отношений между государствами — членами союза и от внешней политической ситуации, уточнил собеседник интернет-издания.

На бишкекском саммите было подписано 15 документов и итоговая декларация. Этой официальной церемонией завершилось годовое председательство в ЕАЭС Киргизии. В будущем году этот пост перейдёт к России.

В Бишкеке лидеры стран — участниц ЕАЭС воздержались от заявлений по поводу итогов евразийского сотрудничества в 2022 году. Их они по традиции получат возможность сделать в конце декабря в Петербурге на неформальном саммите лидеров СНГ.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин с киргизским коллегой Садыром Жапаровым

Ереван пытается погрузить Москву в скуку

На полях бишкекского саммита единственная двусторонняя встреча состоялась между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом лидеры двух стран встречались совсем недавно, 23 ноября, на заседании совета ОДКБ в Ереване. Тогда армянский премьер поднял вопрос об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, несмотря на отсутствие президента Ильхама Алиева. Сегодняшний саммит ЕАЭС больше располагал к обсуждению вопросов экономического сотрудничества. Президент Путин уточнил, что свыше 30% торгового оборота Армении приходится на Россию. Москва остаётся одним их ведущих инвесторов в экономику республики — это порядка 40% инвестиций.

Фото: kremlin Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании ВЕЭС в расширенном составе

Однако Пашинян предпочёл вновь поднять вопрос о росте напряженности в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. Армянский премьер выразил обеспокоенность недавним перекрытием Лачинского коридора.

Вступительное слово Путина было посвящено российско-армянским отношениям, президент РФ говорил о двусторонней повестке, а Пашинян сразу свернул тему на армяно-азербайджанскую конфронтацию, — отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Андрей Петров. — Вместо озвученной Путиным темы о российско-армянском сотрудничестве Пашинян говорил, на что Ереван хочет обратить внимание Москвы в армяно-азербайджанских отношениях, на ситуацию в Карабахе. Не удержался премьер-министр от озвучивания фейка о том, что азербайджанские войска якобы недавно перекрывали Лачинский коридор. На самом деле там была делегация специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Минэкономики и ЗАО AzerGold, которая приехала на встречу с российскими миротворцами, чтобы обсудить незаконные разработки полезных ископаемых в Карабахе.

Российский политолог обратил внимание на то, что Москва предлагает Еревану обсуждать серьёзные двусторонние вопросы, такие как, например, переход на расчёты в рублях или драмы в торговых отношениях. Но Ереван пытается перевести диалог на тему участия Москвы в противостоянии с Баку, иными словами, Пашинян убеждает Путина встать на его сторону.

Когда на саммитах присутствует Ильхам Алиев, такого поведения у армянского премьера не наблюдается. Понятно, что иначе бы Путин предложил тут же провести трёхстороннюю встречу, что Пашиняну невыгодно. Судя по грустному лицу Владимира Путина во время его беседы с Пашиняном в Бишкеке, российский лидер не намерен «переходить на сторону Еревана». России нужен мир на Южном Кавказе, поэтому все деструктивные предложения её только раздражают, — заключил политолог.

По мнению Андрея Петрова, трёхсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении на неформальном саммите СНГ в Петербурге имеет неплохие шансы закончится подписанием мирного договора между Баку и Ереваном.