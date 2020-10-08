Беспорядки в Киргизии ставят вопрос о вмешательстве Китая

Протестная ситуация в Киргизии, возникшая на фоне парламентских выборов 4 октября, поставила в уязвимое положение активы КНР в республике, и без того находившиеся в зоне риска из-за антикитайских настроений. Положение, в котором оказались финансовая и банковская системы страны, хорошо иллюстрируют регулярно меняющиеся рекомендации Нацбанка по поводу продолжения работы. В этих условиях МИД Китая публично выражает надежду на стабилизацию обстановки у соседей. Эксперты, впрочем, видят в этих заявлениях скрытые сигналы.

О том, что в КНР обеспокоены ростом протестной активности в Киргизии, заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Как дружественный сосед этой страны и её стратегический партнёр во всех областях, Китай искренне надеется, что все стороны должным образом и в соответствии с законом разрешат все вопросы путём диалога и консультаций, а также будут стараться способствовать скорейшей нормализации ситуации в республике, — отметила дипломат.

Хуа Чуньин добавила, что её страна всегда с уважением относилась «к пути развития, выбранному исходя из национальных реалий киргизским народом, и твёрдо поддерживала политику и меры, принятые Киргизией для защиты независимости, суверенитета и безопасности». В то же время официальный представитель дипведомства подчеркнула, что Пекин всегда решительно выступал «против внешнего вмешательства во внутренние дела этой среднеазиатской страны». О вмешательстве каких сил идёт речь, в заявлении Хуа Чуньин не уточняется.

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Обстановка в Киргизии беспокоит Китай не только в связи с её территориальной близостью к неспокойному Синьцзян-Уйгурскому автономному району, но и по причине широкого экономического присутствия КНР в бывшей советской республике. Пекин является крупнейшим инвестором и торговым партнёром Бишкека: объём двусторонней торговли в 2019 году достиг $6,35 млрд, свидетельствует официальная китайская статистика. На этом фоне сосед Киргизии не может не обращать внимание на то, как её экономика проходит очередную проверку на прочность новым госпереворотом и клановыми войнами.

8 октября Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам и финансовым структурам вернуться к работе, несмотря на то, что днём ранее из-за беспорядков вышла рекомендация заморозить функционирование. На своём брифинге 8 октября исполняющий обязанности главы МВД Курсан Асанов сообщил, у силового ведомства полностью хватает сил и ресурсов для охраны стратегических объектов в стране и акты мародёрства успешно пресекаются. Однако он не стал отрицать, что для обеспечения безопасности приходится подключать народных дружинников.

Действующий лидер Киргизии Сооронбай Жээнбеков, по-видимому, пытается скрыть своё местоположение, чтобы не почувствовать на себе гнев сторонников тех партий, которые не прошли в парламент по итогам недавнего голосования. В сентябре киргизский президент во время визита шефа китайской дипломатии Ван И в Бишкек пытался договориться об отсрочке выплаты долгов соседу, что уже тогда говорило о плачевной ситуации, сложившейся в национальной экономике из-за пандемии нового коронавируса.

Как пояснил старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама при Наньянском технологическом университете в Сингапуре Джеймс Дорси, предупреждения, которые сейчас следуют из МИД Китая по поводу ситуации в Киргизии, вероятнее всего, адресованы США: они являются признаком роста напряжённости между КНР и Соединёнными Штатами в Центральной Азии. Однако, по мнению эксперта, «ни Пекин, ни Вашингтон не желают и не имеют возможности вмешиваться в ситуацию», даже несмотря на то, что Китай хотел быстро покончить с нестабильностью в Киргизии.

Препятствием для Пекина может выступать целая череда факторов, среди которых — масштабные антикитайские настроения, которые в прошлом году приводили к ожесточённым протестным акциям среди киргизов. Пока что КНР остаётся просто ожидать, пока различные группы влияния в бывшей советской республике разберутся между собой.