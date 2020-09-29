Белорусское издание TUT.BY временно лишили статуса СМИ

https://static.news.ru/photo/4b8bb4f4-026d-11eb-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: tut.by

Министерство информации Белоруссии временно запретило популярному изданию TUT.BY использовать статус СМИ. Трёхмесячное ограничение вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Об этом сообщает редакция ресурса, которая сегодня получила соответствующий приказ за подписью главы ведомства Игоря Луцкого. Издание обещает продолжить свою работу, но уже не в качестве СМИ, а в качестве информационного сайта.

Претензии у власти к работе издания появились на фоне акций протеста. TUT.BY активно освещало происходящие события. Начиная с 7 августа редакция получила четыре предупреждения от регулятора. Одно из них, например, касалось публикации, вышедшей под заголовком «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти». 18 сентября Мининформ направил исковое заявление в Экономический суд о лишении издания статуса СМИ, заседание назначено на 8 октября.

Массовые демонстрации охватили Белоруссию после президентских выборов. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победил не Александр Лукашенко, а кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов она была вынуждена покинуть республику. Сейчас Тихановская находится в Вильнюсе. Она ведёт активную политическую жизнь: выступает на высшем уровне, в частности в Европарламенте и Совбезе ООН, и проводит встречи с лидерами европейских стран, писал NEWS.ru.