Белорусский суд рассказал об обвинениях Бабарико

https://static.news.ru/photo/6a8ef1cc-bc72-11ea-8eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Юлия Ляскова/facebook.com

Претенденту в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение по трём статьям Уголовного кодекса республики, а его сыну — по одной. Такие данные приводит штаб кандидата со ссылкой на Минский городской суд.

В Мингорсуде 2 июля рассматривались жалобы адвокатов отца и сына Бабарико на задержание, избрание к ним меры пресечения. Там же была вывешена информация о предъявленных обвинениях.

Кандидату в президенты предъявлено обвинение по части 2 статьи 235 УК (Легализация средств, полученных преступным путём), части 2 статьи 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и части 2 статьи 431 УК (Дача взятки повторно либо в крупном размере). Сыну Эдуарду предъявили обвинение по части 2 статьи 243 УК.

Основного конкурента действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил , кого конкретно имеет в виду.

При этом, по мнению политологов, основной конкурент Лукашенко выгоден Кремлю, писал NEWS.ru.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Сбор подписей по выдвижению кандидатов завершился 19 июня, а документы для регистрации кандидатов Центризбирком страны принимает до 4 июля. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.