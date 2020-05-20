Белорусская центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила приём заявлений о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты республики. Этот рубеж преодолели и два главных, как принято считать, потенциальных соперника действующего главы государства — экс-посол Белоруссии в США Валерий Цепкало и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Выходцы из белорусской государственной системы, они считаются серьёзными конкурентами Александра Лукашенко. Но пока ещё неясно, что стоит за их внезапным появлением на политической арене.

Срок регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии изначально должен был завершиться ещё 15 мая. Цепкало и Бабарико успели подать свои документы буквально в последний момент, а ЦИК неожиданно на несколько дней перенёс рассмотрение их заявок. Всё это вновь активизировало спекуляции о том, что оба кандидата на президентский пост — лишь «подставные утки» и «мальчики для битья», участие которых в избирательном процессе организовано белорусской верхушкой с целью имитации демократических выборов. При этом экспертное сообщество не исключает, что выдвижение Цепкало и Бабарико могло быть инициировано Кремлём для оказания давления на Лукашенко на фоне осложнения российско-белорусских отношений.

Валерий Цепкало Валерий Цепкало/facebook.com

Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, пока что оба претендента в кандидаты — «тёмные лошадки». Цепкало, громко заявив о себе, не смог быстро набрать хороший темп на старте. В результате его инициативная группа насчитывает менее 600 человек, собранных с превышением допустимых сроков. Как показывает опыт предыдущих кампаний, этого очень мало для того, чтобы набрать необходимые 100 тысяч подписей для последующего выдвижения в кандидаты, напоминает эксперт.

Нынешняя кампания с организационной точки зрения будет существенно отличаться от предыдущей — в первую очередь тем, что она будет проходить в условиях пандемии, что ещё сильнее осложнит работу инициативных групп. В этой связи шансов на то, что Цепкало войдёт в итоговый список кандидатов, крайне мало, считает аналитик.

Сейчас основная часть экспертов переключилась на обсуждение Бабарико, который за неделю умудрился через интернет собрать в свою группу не намного меньше людей, чем Лукашенко, правящий 26 лет и имеющий в своем распоряжении административный ресурс. Он человек неоднозначный. С одной стороны, Бабарико делает явные реверансы в сторону националистов и прозападной оппозиции, а его сын и глава избирательного штаба Эдуард и вовсе возглавляет популярную у националистов и либералов краудфандинговую платформу, которая помогает им собирать деньги на свои проекты. С другой, он с прагматизмом и пониманием относится к интеграции в рамках Союзного государства и, будучи грамотным экономистом, признаёт, что альтернативы ей нет. Что касается Кремля, то там, конечно, не против увидеть во главе Беларуси более предсказуемого и последовательного в своих действиях политика, чем Лукашенко. Необязательно это должен быть убеждённый сторонник «русского мира». Это даже может быть либерал, но прагматик, понимающий реальные интересы и перспективы своего государства, а не радикал, десятилетиями приучаемый к западной кормушке. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Виктор Бабарико Виктор Бабарико/facebook.com

Под такие критерии Бабарико подходит, считает эксперт, но сделает ли Москва на него ставку как на преемника Лукашенко — пока вопрос открытый. Сейчас белорусский лидер кажется неуязвимым, но ситуация в республике напряжённая, и многие факторы, включая эпидемию коронавируса, играют не в его пользу.

Сбор инициативными группами подписей в поддержку кандидатов стартует уже 21 мая и продолжится по 19 июня включительно. После этого ЦИК начнёт проверку документов, а с 5 по 14 июля должны быть зарегистрированы те кандидаты. которые выполнили надлежащие требования.