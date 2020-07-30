Белоруссия запросила у Украины данные о задержанных под Минском боевиках

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Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило об обращении в украинское посольство в связи с задержанием под Минском бойцов российского ЧВК «Вагнер». В ведомстве попросили у дипломатов предоставить информацию о задержанных, которые имели украинское гражданство.

За соответствующими данными обратились к исполняющему обязанности посла Украины в Минске Петру Врублевскому, передаёт РИА Новости. Они должны помочь провести «всесторонний анализ» ситуации и оценить причины присутствия боевиков на белорусской территории.

С учётом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них, у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, — рассказали в МИД.

Ранее стало известно, что среди 33 задержанных есть 14 человек, которые воевали в Донбассе.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад написали белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020-го заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко выступил на экстренном совещании Совета безопасности в связи с задержанием бойцов российской ЧВК Вагнера под Минском. Он поручил главе КГБ Валерию Вакульчику обратиться к российской стороне в связи с произошедшим, отметив при этом, что у Минска «нет никаких целей опорочить близкую страну».