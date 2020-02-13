https://static.news.ru/photo/66fd901c-4e5f-11ea-90d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Министерство юстиции Белоруссии подготовило поправки в закон о госсимволах, чтобы скорректировать изображение герба страны. Власти хотят лишить его агрессивных деталей и «привести в соответствие с миролюбивым содержанием» национальной политики.

По словам главы Минюста Олега Слижевского, в новой версии герба пятиконечная звезда потеряет чёткие грани, которые характерны для военной символики, а изображение земного шара лишится сетки параллелей и меридианов, которая похожа на «некую клетку».

Республика Беларусь — миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет, не рассматривает агрессию как способ своей политики. Необходимо привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы герб воспринимался позитивно, — цитирует Слижевского РИА Новости.

Изменения подготовил геральдический совет при президенте Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны республики заявило, что не увеличит численность армии «ни на одного военнослужащего» в мирное время. За десять лет Белоруссия вдвое сократила ежегодный призыв.