Белоруссия обвинила CNN в цензуре после интервью с Лукашенко

Американская телекомпания CNN дала гарантии выпустить интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко «без купюр». Однако в результате была показана версия хронометражём не более 10 минут. О сложившейся ситуации рассказал в ходе интернет-трансляции пресс-секратрь белорусского МИД Анатолий Глаз.

По словам Глаза, белорусская сторона выдвигает минимальные тербования к журналистам, не изменили они себе и в случае с CNN/

К CNN мы выдвинули только одно условие — выдать интервью «без купюр». Но как можно самому интервью в репортаже CNN посвятить 25% времени, а все остальное — закадровый текст и нарезка картинок? — рассказал Глаз в эфире интернет-трансляции журналиста государственного телеканала ОНТ Игоря Тура.

Пресс-секретарь особо отметил, что на сайте CNN интервью обозначено как «схватка» (combating interview).