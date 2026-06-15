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15 июня 2026 в 11:50

Белоруссия и РФ представили доклад о ситуации с правами человека на Западе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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МИД Белоруссии и России представили третий совместный доклад о правах человека в отдельных странах, подчеркивая масштабные проблемы на Западе, передает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Документ, основанный на оценках специальных мандатов ООН, детально описывает грубые нарушения базовых свобод в западных странах.

Доклад раскрывает масштабные и системные проблемы в этой сфере в отдельных западных государствах и вносит необходимый баланс в рассмотрение правозащитной тематики на международном уровне, — сказано в сообщении.

В докладе освещаются случаи подавления инакомыслия, цензуры, преследования журналистов и дискриминации. Также акцент сделан на применении насилия правоохранительными органами во время мирных протестов. Особое внимание уделено вопросам миграционной политики, социальной защиты, а также искажению истории и пропаганде теорий расового превосходства, сказано в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Минск готовится к войне, чтобы ее избежать. По его словам, белорусская сторона отличается этим от США.

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