Баку обвинил Ереван в обстреле населённого пункта на границе

Азербайджанские военные в направлении населённого пункта Гейдарабад подверглись обстрелу со стороны Вооружённых сил Армении. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что азербайджанские военные открыли ответный огонь и подавили оппонента. Среди военнослужащих Азербайджана никто не пострадал. В настоящее время ситуация в населённом пункте Гейдарабад оценивается как стабильная.

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении соглашения о прекращении огня на границе, достигнутого при посредничестве российских миротворцев. В Баку отметили, что Ереван нарушил соглашение в ночь на 29 июля. Позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района, были обстреляны из автоматов и гранатомётов в период с 02:45 до 03:40.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.