Азербайджанские военные отправились на учения в Турцию

https://static.news.ru/photo/2200a3c2-58c3-11eb-9f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bjørn Christian Tørrissen/wikipedia.org

Служащие ВС Азербайджана отправились на учения в турецкий город Карса. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии <...> примут участие в Зимних учениях — 2021, которые пройдут в городе Карсе братской Турецкой Республики. Состоялась церемония отправки на место учений личного состава и военной техники, задействованных в учении, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

На церемонии выступил генерал-майор Фазиль Агаларов. Он напомнил о развивающемся военно-техническом сотрудничестве двух стран и подчеркнул значимость совместных учений.

Отмечается, что подразделения выехали в направлении пограничного пропускного пункта Садарак. Они выдвинулись по направлению к Карсе.

Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом будущую работу российско-турецкого центра мониторинга в Нагорном Карабахе. Алиев также рассказал Эрдогану о реконструкции, идущей на подконтрольных Баку территориях, «выразив удовлетворение активным участием турецких компаний в этом процессе», писал NEWS.ru.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.