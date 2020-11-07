Азербайджан заявил о больших потерях Армении и побеге командира в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9b31dc92-21d8-11eb-9973-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Вооружённые силы Армении понесли большие потери в результате боёв на Ходжавендском направлении фронта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В результате наступательной операции, проводимой азербайджанской армией на Ходжавендском направлении фронта, противнику нанесены тяжёлые удары. 2-й и 4-й батальоны 2-го мотострелкового полка Вооружённых сил Армении понесли потери в личном составе и военной технике. Имеются нехватки в боевом обеспечении и оснащении полка вооружением и боеприпасами, — рассказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в результате огневых ударов, нанесённых миномётными батареями азербайджанских подразделений, имеется большое число убитых и раненых среди личного состава подразделений 3-го мотострелкового полка Вооружённых сил Армении на Ходжавендском направлении фронта.

Также в ведомстве сообщили, что командир одного из армянских подразделений полка вместе с личным составом, оставив боевые позиции, бежали.

Артиллерийские удары наносятся также по позициям вражеских подразделений, расположенных вокруг пункта Гырмызы Базар Ходжавендского района, — добавили в Минобороны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, поэтому 8 ноября навсегда войдёт в историю страны. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.