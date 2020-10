Азербайджан сообщил о ракетном обстреле со стороны ВС Армении

Гаджиев добавил, что снаряд в скором времени будет обезврежен. Отмечается, что сегодня это уже не первый обстрел территории Азербайджана.

Photo of the Day. #Armenia fired Smerch missile. Alasgarli village of Tartar region. The missile will be decommissioned by ANAMA soon. Most likely and luckily it did not explode. pic.twitter.com/Ydb4jJI1Ct