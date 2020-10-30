Азербайджан сообщил о ракетном обстреле со стороны ВС Армении

https://static.news.ru/photo/9fac054c-1ad8-11eb-8818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Вооружённые силы Армении обстреляли село Алескерли в Тертерском районе Азербайджана. Об этом сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

ВС Армении выпустили ракету типа Смерч по селу Алескерли в Тертерском районе. К счастью, она не разорвалась, — написал он.

Гаджиев добавил, что снаряд в скором времени будет обезврежен. Отмечается, что сегодня это уже не первый обстрел территории Азербайджана.

Photo of the Day. #Armenia fired Smerch missile. Alasgarli village of Tartar region. The missile will be decommissioned by ANAMA soon. Most likely and luckily it did not explode. pic.twitter.com/Ydb4jJI1Ct — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 30, 2020

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана намерены обратиться в Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации с обвинениями в адрес руководства Армении из-за обстрелов гражданских объектов и преднамеренного убийства мирных жителей.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Еревана об ударе по армянской пограничной заставе на юге страны, на границе с Ираном.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.