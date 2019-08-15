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Генпрокуратура Киргизии завела уголовное дело на бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова, который принимал участие в штурме резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и уговорил его сдаться. Об этом сообщил представитель надзорного ведомства центральноазиатской республики.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» завели на Асанова в связи с тем, что он игнорировал во время операции приказы главы МВД Кашкара Джунушалиева, а также самовольно принял несколько...