Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стал фигурантом двух уголовных дел о коррупции. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.
Он пояснил, что экс-главу республики подозревают в причастности к незаконным сделкам с земельными участками, передаёт
Бывший президент Киргизии был задержан 8 августа. В настоящее время он находится под арестом. В его доме при обыске было обнаружено большое количество оружия. Как ранее писал Nerws.ru, Атамбаева заподозрили в подготовке государственного переворота. Кроме того, ему вменяется покушение на убийство, захват заложников, организация массовых беспорядков и применение насилия в отношении представителя власти.