Армянская полиция задержала 26 протестующих

https://static.news.ru/photo/46d2f5de-6182-11eb-8a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Багдасарян Ваграм/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали 26 человек, которые принимали участие в акции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили в местной полиции.

В настоящий момент задержаны 26 граждан, — сообщили в пресс-службе МВД.

Задержания произошли после попытки активистов ворваться в здание правительства, передаёт ТАСС.

28 января в центре Еревана проходили протесты против премьер-министра страны Никола Пашиняна. Митингующие попытались штурмовать здание Генпрокуратуры. Сейчас акция завершилась, её организаторы пообещали сообщить о дальнейших планах в течение вечера.

Оппозиция, как и прежде, требует отставки Пашиняна. Участники протестов вменяют ему в вину подписание трёхстороннего соглашения с Россией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. Они называют Пашиняна предателем, заявляя, что власти не интересуются мнением народа и его благополучием

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября 2020 года. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет, писал NEWS.ru.