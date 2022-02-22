Армения отказалась рассматривать вопрос признания независимости ДНР и ЛНР

В Ереване не собираются рассматривать вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь МИД республики Ваан Унанян агентству «Арменпресс». При этом он отметил, что проблемы в российско-украинских отношениях должны решаться только путём переговоров.

Такого вопроса нет в повестке, — ответил Унанян на вопрос о признании республик.

Также дипломат прокомментировал общую позицию по российско-украинским отношениям в текущей ситуации.

Мы, конечно же, хотим, чтобы существующие проблемы между двумя дружественными государствами решались путём дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН, — отметил пресс-секретарь МИД Армении.

МИД Белоруссии ранее сообщил, что в стране с пониманием и уважением восприняли решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В Минске считают, что подобный шаг имеет «серьёзное человеческое, гуманитарное измерение», так как в ДНР и ЛНР живут граждане РФ, которые почти восемь лет «испытывают лишения».

Как отметили в дипведомстве, Белоруссия всегда последовательно выступала за урегулирование ситуации в Донбассе мирным путём. Минск не меняет своей позиции и считает дипломатические методы приоритетными.