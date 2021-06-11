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Арестованная в Минске россиянка Сапега подала жалобу на задержание

20:11, 13 июня 2021
София Сапега София Сапега Фото: instagram.com/sapega_sofia_/GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат Софии Сапеги Александр Филанович рассказал, что его подзащитная подала жалобу на задержание. Он ознакомился в Следкоме с документами о задержании и возбуждении ещё одного дела против россиянки, сообщает РИА Новости.

В четверг, 10 июня, адвокат посетил Софью. Чувствует себя нормально. Она подала жалобу на своё задержание в суд, — отметил юрист.

По его словам, судебное заседание будет закрытым.

3 мая экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и Софью Сапегу задержали после экстренной посадки борта Ryanair в Минске. После того как самолёт, летевший в Вильнюс, совершил экстренную посадку, информация о бомбе на борту не подтвердилась.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей в ходе переговоров 17–18 июня обсудят ситуацию с Сапегой.

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