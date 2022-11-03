Амнистия для «Кровавого января»: зачем Токаев открывает тюрьмы Президент Казахстана рассчитывает заработать очки перед выборами, успокоив сразу всех — от силовиков до политиков Запада. Сработает ли многоходовка?

Фото: EPA/TASS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неожиданно объявил широкую амнистию для участников массовых беспорядков в начале 2022 года, печально известных как «Кровавый январь». Как сообщают местные СМИ, в соответствии с указом главы республики освободят полторы тысячи человек, отбывающих наказание за проступки или уголовные преступления небольшой и средней тяжести. При этом за решёткой останутся террористы, экстремисты, рецидивисты, непосредственные организаторы беспорядков и лица, совершавшие пытки. Власти полагают, что этот шаг поможет снять напряжение в обществе. А критики обращают внимание, что акт гуманизма был продемонстрирован аккурат за три недели до президентских выборов. Кроме того, как раз в эти дни Астана оказалась в фокусе пристального внимания европейских политиков, недовольных содержанием под стражей лидеров казахстанской оппозиции.

Как сообщает The Guardian, накануне в Британии приступила к работе независимая комиссия высокопоставленных парламентариев, которые собираются расследовать ситуацию с правами человека в Казахстане, прежде всего — продолжающееся содержание под стражей оппозиционеров. В следствии участвует бывший директор Королевской прокурорской службы лорд Кен Макдональд, который уже направил правительству Казахстана обращение с просьбой дать объяснение в отношении некоторых фигурантов дела. По данным СМИ, даже прорабатывается возможность визита Макдональда в Астану. Кстати, на этой неделе казахстанскую столицу посетила глава немецкого МИД Анналена Бербок. Она не критиковала Казахстан открыто и даже признала, что богатая ресурсами центральноазиатская республика находится на пути реформ. При этом гостья из Берлина дипломатично дала понять, что «устойчивый рост возможен только при условии гарантированного соблюдения прав человека».

Амнистия была объявлена Токаевым не только на фоне активизации западной дипломатии в отношении Астаны. Казахстан готовится к выборам президента, намеченным на 20 ноября. Как известно, Токаев идет на второй срок. Не секрет, что в такой период любой шаг президента (и действующего кандидата в одном лице) или его соперников следует рассматривать через призму предвыборной кампании. Амнистия, как считают многие эксперты, призвана повысить рейтинг Токаева, который считается главным претендентом на победу. Расчёт строится на том, что обществу должны понравится гуманные инициативы руководства. Трагические события, которые в Казахстане называют «Кровавым январём», до сих пор остается неизжитой политической проблемой для главы государства.

Напомним, всё началось с повышения цен на газомоторное топливо и развивалось стихийно: 2 января жители небольшого города Жанаозен на западе Казахстана вышли на митинг с требованием отменить рост цен, а уже на следующий день протестная стихия захватила и другие города страны. Участники массовых демонстраций быстро перешли от экономических лозунгов к политическим. Они стали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Протесты сопровождались беспорядками и погромами банков и торговых предприятий. Власти самого крупного города, Алма-Аты, и вовсе потеряли над ним контроль. Толпа протестующих поджигала административные здания, захватила аэропорт, разгромила отделения полиции и несколько торговых центров.

Власти ввели режим чрезвычайного положения и пригласили для пресечения беспорядков силы ОДКБ, в составе которых прибыли военнослужащие России и всех остальных стран — участниц организации. Миротворческая миссия ОДКБ взяла на себя охрану особо важных объектов и поддержание правопорядка, а казахстанские силовые структуры приступили к зачистке городов от протестующих. Уже 7 января руководство страны объявило, что ситуация взята под контроль.

Задержания прошли по горячим следам, и к середине января, по сообщениям казахстанских СМИ, в следственных изоляторах находились 524 человека. Расследование проводилось по 494 уголовным делам, из них 44 дела — по статье о терроризме, 15 — за убийства. По административным делам задержали почти 2 тыс. человек, около 800 получили штрафы. И только в августе Генпрокуратура Казахстана обнародовала официальный список погибших в январских беспорядках — в нем оказалось 238 человек, среди них 19 сотрудников правоохранительных органов.

Фото: akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Амнистия, объявленная казахстанским руководством, снизит градус напряжённости в стране, поскольку направлена на поиск справедливого выхода из противоречий между властями и обществом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил эксперт по Центральной Азии Азамат Осмонов.

Во время массовых беспорядков силовики хватали всех подряд, в том числе и участников мирных митингов, неимущих людей, которых мародёры заманивали в разгромленные торговые центры. Мародёры кричали, чтобы люди пользовались моментом, набирали продукты, вещи, смартфоны. И некоторые, на свою беду, клюнули на эти призывы. Их задерживали. В протестной суматохе происходили драки. Расследование по большинству дел уже проведено, основная картина властям видна, необходимости держать людей в заключении из-за преступлений средней тяжести или проступков нет. Правильный шаг сделан властями Казахстана, — убеждён Азамат Осмонов.

Эксперт обратил внимание, что протесты случились почти сразу после пандемии коронавируса. Люди настрадались от неё, многие потеряли близких, здоровье и работу. И таких людей легко взбудоражить экстремистскими лозунгами, поднять против власти. При этом тех, кто провоцировал и организовывал беспорядки, как и террористов, убийц, насильников, амнистировать не будут.

А вот казахстанские правозащитники подозревают, что с помощью такого шага руководство страны пытается укрепить свой авторитет не столько среди простых граждан, сколько среди сотрудников правоохранительных органов. Глава общественного фонда Liberty Галым Агелеуов уверен: одна из главный целей амнистии — освободить от ответственности силовиков, допустивших убийства и пытки людей.

Мы, правозащитники, располагаем фактами неправомерных действий силовиков в отношении людей в ходе массовых беспорядков. Имели место пытки и убийства, и в конце концов удалось добиться задержания подозреваемых в погонах. Но в отношении них возбуждают дела по статье о превышении полномочий. А это значит, что они подпадут под объявленную амнистию, поскольку не обвиняются в тяжких преступлениях, — пояснил правозащитник NEWS.ru.

Фото: AP/TASS

По данным Агелеуова, особенно бесчинствовали силовики в Талдыкоргане — там тоже и примеры, когда силовикам, с лихвой «превышавшим полномочия», удавалось уйти от тяжких статей УК. Так, в конце октября начался суд над военнослужащим-контрактником Евгением Злуяневым, обвиняемым в убийстве 24-летнего пастуха Ерназара Кырыкбаева, которое произошло в Талдыкоргане 5 января. Военнослужащего судят по статье 451 Уголовного кодекса Казахстана (превышение должностных полномочий с применением оружия).

Еще пример: 7 января во время беспорядков в Алматы была убита четырехлетняя Айкоркем Мелдехан. Она ехала с родными в автомобиле. Его обстреляли, как было установлено, казахстанские военные. 16-летняя сестра Айкоркем получила три пулевых ранения, семилетний брат испытал посттравматический шок. Родители не могли добиться от властей наказания для тех, кто стрелял по автомобилю с гражданскими пассажирами. Установлено, что в тот день те же военные — они стояли на улице Назарбаева — стреляли на поражение и по другим автомобилям, были и другие жертвы. Но власти покрывают большинство таких военных, — утверждает Галым Агелеуов. — А уголовные дела немногих задержанных носят закрытые характер. Наверняка их осудят за превышение полномочий и отпустят по амнистии.

Правозащитник напомнил главный тезис предвыборной кампании президента Токаева: примирение и согласие в обществе. По мнению Агелеулова, с помощью амнистии действующий президент пытается добиться примирения и закрыть страницу «Кровавого января», при этом сняв с себя ответственность.

Оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты на выборах 2019 года Амиржан Косанов в беседе с NEWS.ru отметил, что общество воспринимает амнистию как косвенное признание властью своей вины за произошедшую в январе трагедию.

Видимо, власть постепенно приходит к пониманию, что первоначальные оценки событий и чересчур жесткие меры по наказанию участников были поспешны и неадекватны. Да, события переросли в беспорядки, инициированные организаторами, были попытки государственного переворота. Но изначально выступления граждан носили мирный характер. В официальной трактовке тех событий, к сожалению, превалируют негативные оценки, делающие упор на бесчинства и мародерство. Это вызывает недовольство в обществе. Амнистия, скорее всего, призвана смягчить эти настроения. Амиржан Косанов казахстанский политик

Амиржан Косанов также отметил, что далеко не все обстоятельства январских событий прояснены. К примеру, до сих пор не названы истинные их организаторы. Это напрягает общество и будет оставаться раздражающим фактором в его отношениях с властью, прогнозирует политик.

Собеседники NEWS.ru уверены: нынешних мер недостаточно, и даже после выборов казахстанцы будут ожидать от властей дальнейших шагов «к справедливости». Общество должно знать, кто организовал беспорядки, все ли преступившие закон люди, включая силовиков, наказаны. Иначе новые протесты будут неизбежны.