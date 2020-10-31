Алиев о письме Пашиняна к Путину: «Это признание поражения»

https://static.news.ru/photo/bb8de93c-1c2d-11eb-904b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что у Армении нет никаких оснований просить помощь у РФ в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе, так как Баку проводит военные операции на своей территории.

По его мнению, Армения уже «фактически признала своё поражение». Он напомнил, что недавно глава армянского правительства Никол Пашинян направил письмо российскому президенту Владимиру Путину.

Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований, — сказал Алиев в ходе встречи с главой МИД Турции Чавушоглу.

Президент подчеркнул, что Азербайджан проводит военные операции на «признанных международным сообществом своих территориях», передаёт ТАСС.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска страны взяли под контроль около 200 населённых пунктов в Нагорном Карабахе. Ранее эта территория контролировалась непризнанной республикой.