Алиев подверг критике работу Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/d43816c8-0a54-11eb-84cd-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Минская группа ОБСЕ 28 лет ведёт пассивную «деятельность», посредничество ни к чему не привело, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

У нас 28 лет как есть международное посредничество. Минская группа ОБСЕ с 1992 года, вот уже 28 лет как, фактически ведёт пассивную «деятельность». Это посредничество ни к чему не привело. Это посредничество привело к тому, что сегодня происходит. Это посредничество оказалось недостаточным для того, чтобы Армения покинула не принадлежащие ей территории, — сообщил Алиев в передаче The Connect World на CNN.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанский президент Ильхам Алиев считает, что встреча глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве по Нагорному Карабаху «прояснит многое».