Алиев подписал указ о демобилизации группы призванных в Карабах военных

https://static.news.ru/photo/c01771d6-33c9-11eb-800c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военных, отбывавших службу в Нагорном Карабахе.

Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военнослужащих. Со 2 декабря 2020 года демобилизована определенная категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года, — сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

Речь идёт об определённой категории военнослужащих, призванных на службу согласно распоряжению Алиева от 28 сентября 2020 года. Указ вступает в силу со 2 декабря 2020 года.

Накануне, 30 ноября, в Лачинском районе военные подняли флаг Азербайджана. Подразделения армии республики вошли на его территорию согласно трёхстороннему заявлению, подписанному в ночь на 10 ноября президентами Алиевым, президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В соответствии с документом, армянские части должны были быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращён Азербайджану до 1 декабря. Алиев отметил, что армяне и азербайджанцы будут жить в условиях добрососедства в Нагорном Карабахе.

Как передавал NEWS.ru, Алиев заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, однако наблюдаются попытки сорвать трёхстороннее соглашение по региону между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и многочисленных провокациях. В ночь на 10 ноября конфликт завершился подписанием трёхстороннего соглашения. Согласно условиям урегулирования конфликтующие стороны остались на занимаемых позициях. Также согласован обмен военнопленными и телами погибших.