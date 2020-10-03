Алиев: Баку пойдёт на перемирие, если Ереван предложит план вывода войск

https://static.news.ru/photo/fb38ef84-0650-11eb-a611-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации

Азербайджан готов обсуждать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в случае, если Армения предоставит детальную повестку по выводу своих войск из региона, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а выполнялась бы на деле, — в какие дни какие территории будут освобождены, — приводит РИА Новости слова президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил ситуацию с карабахским конфликтом с сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым.

4 октября стало известно, что Вооружённые силы Азербайджана освободили город Джебраил в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.