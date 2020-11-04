Алиев: Баку стал ближе к «восстановлению территориальной целостности»

https://static.news.ru/photo/9064a192-1e71-11eb-a560-fa163e074e61_660.jpg Нагорный Карабах Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Азербайджан стал ближе к главной цели — «восстановлению территориальной целостности» страны, заявил глава республики Ильхам Алиев. По его словам, государство ждало этого момента 30 лет.

Он добавил, что Баку всё это время был приверженцем переговорного процесса, но, «к сожалению, это не привело к сколько-нибудь значительному результату».

Последние годы власти Армении постоянно подстрекали нас своими заявлениями и действиями, в том числе военными провокациями. Последняя была 27 сентября. Мы вынуждены были ответить, и наш ответ оказался для Армении очень чувствительным. Говоря о победе, мы не ставили перед собой подобную цель. Мы хотели решить это путём переговоров. Но мы всегда были готовы добиться этого на поле боя, что и делаем, — рассказал Алиев в интервью газете La Repubblica.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее, как писал NEWS.ru, в МО Азербайджана сообщили, что Вооружённые силы Армении подвергают обстрелу территории двух районов у зоны конфликта в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице. Противник обстреливал позиции азербайджанской армии, расположенные в Товузском и Агстафинском районах.